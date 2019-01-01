رجل رائع - رجل مخيب | توتنهام × أرسنال

مباراة كبيرة في ديربي شمال لندن بين توتنهام وأرسنال شهدت أداء جيد لبعض نجوم الفريقين وأداء سيء للغاية لأخرون، من كان الأفضل ومن كان الأسوأ بينهم؟

فيسبوك تويتر علي رفعت

استضاف فريق توتنهام نظيره أرسنال اليوم ضمن لقاءات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي على ملعب ويمبلي وهو الديربي الأخير لشمال لندن على ذلك الملعب حيث سينتقل السبيرز لملعبهم الجديد.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وفرط أرسنال في انتصار كان في متناوله خاصة بعد حصوله على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

اليكم في الأسطر المقبلة اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة:

رجل رائع - مونريال

ربما لم يسجل مونريال لكنه أظهر مستوى أكثر من رائع خلال أحداث المباراة وكان عنصرًا مؤثرًا في دفاعات فريق أرسنال وفي صمودها أمام هجوم توتنهام.

مونريال قدم مباراة جيدة للغاية على مستوى الأداء والأرقام، فنجح في كل الكرات الثنائية التي دخل فيها متفوقًا على نجوم توتنهام، ومقدمًا واحدة من أفضل مبارياته مؤخرًا.

مونريال قام بست تدخلات خلال المباراة طوال الـ 90 دقيقة نجح فيها جميعًا بإستخلاص الكرة من أقدام نجوم توتنهام بنسبة نجاح 100% ولم تتم مراوغته ولا مرة.

ويستحق هوجو لوريس بسبب اللقطة الأخيرة من المباراة أن يقاسم مونريال في لقب اللاعب الأفضل، بعد أن منع أرسنال من هدف محقق من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

رجل مخيب - دافينسون سانشيز

خطأ ساذج للغاية من جانب المدافع الكولومبي كان سببًأ في تقدم الضيوف على أصحاب الأرض ليضع فريقه في موقف حرج للغاية حتى تعادل هاري كين في الشوط الثاني من ركلة جزاء.

سانشيز لم يكتفي بما قام به في الهدف الذي تسبب فيه، بل قدم واحدة من أسوأ مبارياته على الإطلاق في الفترة الماضية وفشل في العديد من المرات أن يكون صمام الأمان لأصحاب الأرض، وتسبب في ركلة جزاء للمدفعجية في الدقيقة الأخيرة.

لقب اللاعب الأسوأ في المباراة لن يناله سانشيز وحده، فيستحق الفرنسي ألكسندر لاكازيت التواجد معه في نفس المكانة، بعد أن تفنن في إهدار الفرص وتضيع الفوز وقتل المباراة على فريقه قبل أن يغادر الملعب غاضبًا.