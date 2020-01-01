رجل رائع - رجل مخيب |تشيلسي ومانشستر يونايتد

الأفضل والأسوأ في مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

حسم مانشستر يونايتد قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي ، بهدفين دون رد.

المباراة شهدت سيطرة متبادلة من الفريقين، مع أفضلية للبلوز في وقت أطول، ولكن الهجمات المرتدة حسمت المباراة للشياطين الحمر .

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سنستعرض معاً في التقرير التالي، الأفضل والأسوأ في المباراة.

رجل رائع - إريك بايلي

المدافع الإيفواري للشياطين الحمر، كان له دوراً كبيراً في خروج فريقه بالثلاث نقاط، بعد المستوى الذي قدمه وكان بمثابة صخرة في دفاع فريقه تتحطم عليها هجمات تشيلسي.

بايلي نجح في إبعاد فرصتين محققتين من لاعبي البلوز، منع بهما انفراد بمرمى فريقه، في وقت كانت تشير النتيجة إلى التعادل السلبي، وحتى مع تقدم الفريق بهدفين في وقت قاتل تألق بايلي وأبعد كرة خطيرة من بيدرو كاد أن يسددها في المرمى.

رجل مخيب – ميتشي باتشواي

مهاجم تشيلسي أهدر فرصة فوز أو تعادل لفريقه اليوم، بعدما كان خارج الخدمة وأهدر مجهود زملائه في الوقت الذي شارك فيه.

المهاجم البلجيكي أهدر ثلاثة فرصة محققة للتسجيل، كانت كفيلة أن تضع فريقه متقدماً على يونايتد بفارق هدفين على الأقل.

باتشواي لم يقدم أي شيء يذكر إلا الضغط على مدافعي الضيوف، ولكنه فشل في تحويل هذا الضغط إلى خطورة حقيقية.