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الدوري الإنجليزي الممتاز

رجل رائع - رجل مخيب | تشيلسي × ساوثهامبتون

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الأفضل والأسوأ بعد التعادل المحبط لتشيلسي مع ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

اكتفى فريق تشيلسي بالتعادل السلبي مع ضيفه ساوثهامبتون، في إطار الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

المباراة كانت تعني الكثير للبلوز، من أجل حصد الثلاث نقاط ضمن صراع الأربعة الكبار، ولكنه خرج بأداء ونتيجة محبطة.

رجل رائع - أنجوس جان

Angus Gunn - Southampton

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حارس ساوثهامبتون يعتبر هو اللاعب الأبرز والأفضل في المباراة، لدوره الكبير في خروج فريقه بنقطة.

أنجوس حافظ على نظافة شباكه بصعوبة، بعد التصدي لخمس كرات خطيرة من البلوز.

وأثبت الحارس الشاب أنه يستحق مكاناً أساسياً بفريقه بفضل تصدياته الحاسمة بأوقات صعبة في المباراة، حيث يعتبر هو الحارس الثاني للقديسين.

رجل مخيب - ألفارو موراتا

Alvaro Morata Chelsea 2018-19

كالعادة يغيب المهاجم الإسباني عن الصورة في معظم الأوقات، وعندما يظهر لا يقدر الإضافة المطلوبة.

اختفى موراتا كثيراً وبفترات ظهوره أهدر بعض الكرات السهلة، التي كانت كفيلة لترجيح كفة فريقه.

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