رجل رائع - رجل مخيب | تشيلسي × توتنهام

وإليكم رجل رائع وآخر مخيب من القمة اللندنية.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح تشيلسي في إخماد ثورة توتنهام، وعزز من سقوطه وأشعل صراع المركز الثالث، بالفوز بهدفين نظيفين في الديربي اللندني، ضمن مباريات الجولة 28، من البريميرليج.

فوز هام يعيد الثقة لتشيلسي، عقب الأحداث السلبية والنتائج الغير مُرضية التي مر بها الفريق في الأونة الأخيرة.

وإليكم رجل رائع وآخر مخيب من القمة اللندنية.

رجل رائع - بيدرو

لن يكون اختيار الإسباني بسبب هدفه في صفوف توتنهام، والذي مهد الطريق للبلوز من أجل الفوز على غريمه التقليدي الذي كان يفكر في فوز تاريخي.

هدف من مهارة كبيرة أكد أنه يستحق الكثير، بعدما راوغ في وقت حاسم وفضل التسديد على التمرير.

لاعب برشلونة السابق، سدد 3 كرات على مرمى لوريس، كأكثر من سدد من البلوز، جاء منها هدف اللقاء الأول، لكنه منع هدفًا محققًا للإريكسين بعدها بدقائق بطريقة رائعة، كادت من خلاله أن تعيد المباراة.

نسبة تمريرات صحيحة 85%، وكان أكثر من استعاد الكرة من توتنهام بسبع مرات مقارنة بمهاجمي الفريق.

رجل مخيب - كيران تريبير

خطأ ساذج انهى المباراة قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، دون أن يتحدث مع حارسه، قدم الدولي الإنجليزي كيران تريبير الفوز للبلوز على طبق من ذهب.

رغم صناعة فرصة للتسجيل، ونسبة تمريراته الـصحيحة والتي وصلت إلى 83%، إلا أن الهدف محى كل شيء.

الأكثر تشتيتًا من لاعبي الديوك برصيد 8 مرات، والأكثر استعادة للكرات لكنه 9 مرات بالتساوي مع سيسوكو، لكنه فشل في الفوز بالكرات الثنائية سواء 4 مرات من 16.