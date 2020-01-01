الدوري الإنجليزي الممتاز

رجل رائع ورجل مخيب .. تشيلسي وتوتنهام

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من خيب ومن تألق في ديربي لندن

انتهت المباراة الافتتاحية من لقاءات السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز بين تشيلسي وضيفه توتنهام في ديربي لندن بنتيجة

وتألق عدد من لاعبي الفريقين، وخيب آخرون الآمال ولم يقدموا المنتظر في المباراة، فمن كان الأفضل، ومن كان الأسوأ؟

رجل رائع - أوليفييه جيرو

Olivier Giroud Chelsea

المهاجم الدولي الفرنسي عاد بعد طول غياب للتشكيل الرسمي للبلوز بعد أن كان على وشك المغادرة في انتقالات يناير الأخيرة.

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    سجل جيرو الهدف الأول بعد تحرك مميز لكسر التسلل، ثم مثابرة ومتابعة لنفس الكرة بتسديدة مميزة في الشباك، وفي المجمل، كان محطة مهمة لزملائه في الانطلاق للأمام، ليكون بمثابة الصفقة الجديدة لفرانك لامبارد في المتبقي من الموسم.

    رجل مخيب - جيوفاني لو سيلسو

    Giovani Lo Celso Tottenham 2019-20

    الأرجنتيني حاول كل ما في وسعه من أجل أن يخرج مطروداً من ملعب المباراة، ولكن مايكل أوليفر، حكم اللقاء، كان له رأياً مخالفاً.

    تدخلان عنيفان، واستخدام لحذائه في دهس جسد المنافس مر مرور الكرام على طاقم التحكيم وتقنية الفيديو، ولم يحصل حتى على بطاقة صفراء على اللعبتين.

    وعلى الصعيد الفني، فشل نجم بيتيس السابق في لعب دور صانع الألعاب وحلقة الوصل بين خطوط فريقه، ورغم التحركات الكثيرة والمجهود البدني يمين الملعب، ولكن دون اللمسة الحاسمة.

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