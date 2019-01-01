رجل رائع _ رجل مخيب | بيرنلي ومانشستر يونايتد

تقييم جول للأفضل والأسوأ

حقق مانشستر يونايتد انتصاره الثاني على التوالي في غضون 48 ساعة، بالفوز خارج القواعد على بيرنلي بهدف نظيف في سهرة "تيرف مور"، التي انتهت بهدفين نظيفين لحساب الأسبوع الـ20 للدوري الإنجليزي الممتاز.

رجل رائع | أنطوني مارسيال _ مانشستر يونايتد

صنع المهاجم الفرنسي الشاب الفارق مع الشياطين الحمر للمباراة الثانية توالي، بتسجيل هدفه الشخصي الثالث في المباراتين، بعد ثنائيته في جيوش المدينة، ومساء السبت، منح أوليه جونار سولشاير ثلاث نقاط بوزن الذهب، جعلته ينهي عام 2019 بأفضل صورة ممكنة.

ولم يكتف مارسيال بهدفه الذي ضمن النقاط الثلاث لفريقه، بل تفنن في تصدير كل معاني الذعر الكروي لمدافعي بيرنلي بسرعته وتحركاته بدون كرة في العمق، مع تفاهم يُحسد عليه مع شريكه في الهجوم ماركوس راشفورد، تجلى في اختيار الوقت الصحيح لتبادل المراكز بينهما، ما جعل الهجوم الأحمر يظهر بنفس الحدة التي كان عليها أمام نيوكاسل، ولو حافل مارسيال التوفيق أكثر لخرج بهدفين مثل مباراة البوكسينج، ونفس الأمر بالنسبة لنجم المباراة الآخر راشفورد، الذي أبلى بلاءًا حسنًا وفي الأخير كافأ نفسه بهدف قتل المباراة إكلينيكيًا في الوقت المحتسب بدل من الضائع

رجل مخيب | تشارلي تايلور _ بيرنلي

واجه الظهير الأيسر الإنجليزي مشكلات بالجملة لإيقاف الويلزي دانييل جيمس في المباراة الخاصة بينهما، لكن الأسوأ من ذلك، هفوته الساذجة التي أسفرت عن هدف المباراة الوحيد، وما ضاعف محنته في المباراة حصوله على بطاقة صفراء، ليضطر للعب بنصف قوته وتركيزه، ولولا تعاطف الحكم مايك دين، لأشهر البطاقة الحمراء في وجهه في آخر 5 دقائق، في لعبة مشتركة كانت تستوجب حصوله على بطاقة صفراء ثانية بجانب الأولى، حتى الهدف الثاني، جاء بتمريرة من جانب تايلور، على إثرها انفرد راشفورد بالحارس ليسجل هدف الفوز قبل إطلاق الصافرة بلحظات.