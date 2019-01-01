رجل رائع - رجل مخيب | بيرنلي ومانشستر سيتي

اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال مواجهة بيرنلي ومانشستر سيتي

حقق مانشستر سيتي انتصارًا مريحًا على مضيفه بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الفوز نجح مانشستر سيتي في استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادل أخير أمام نيوكاسل جاء بعد خسارة من ليفربول، ليستعيد المركز الثاني مناصفة مع ليستر سيتي، مع تبقي مباراة الجولة الخامسة عشر للثعالب والتي سيخوضونها غدًا.

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال المباراة

رجل رائع – جابرييل جيسوس

قدم المهاجم البرازيلي مباراة كبيرة فاقت توقعات الجميع، فبعد إصابة سيرخيو أجويرو توقع الغالبية أن تقل فاعلية هجوم مانشستر سيتي، ولكن جابرييل جيسوس كان على قدر المسؤولية حين شارك أساسيًا.

وتعددت محاولات مانشستر سيتي الهجومية بين شوطي المباراة، وكان جيسوس هو الرجل المتكفل بالتحرك والاستلام وخداع المدافعين ومن ثم الإنهاء؛ الذي دائمًا ما كان يأتي بطريقة رائعة.

وسجل جيسوس هدفي المباراة الأول والثاني بطريقة رائعة، جاء أحدهما في شوط المباراة الأول والآخر في الشوط الثاني، وبينهما وقبلهما وبعدهما لم تتوقف المحاولات في واحدة من أفضل المباريات التي لعبها جيسوس خلال الفترة الأخيرة، وربما هي الأفضل له مع مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي.

وعلى ذلك، ونتيجة للهدفين وللأداء المميز استحق جابرييل جيسوس أن يتم اختياره كرجل رائع عن هذه المباراة، وهو اختيار جاء بدون منازع.

رجل مخيب – جيف هندريك

قدم متوسط ميدان نادي بيرنلي جيف هيندريك مباراة سيئة للغاية، حيث كان أكثر لاعبي الفريقين فقدانًا للكرات مما تسبب بشكل رئيسي في خسارة الاستحواذ لصالح مانشستر سيتي في أغلب أوقات المباراة.

وعلى مستوى التمركز ترك هيندريك مساحة للاعبي مانشستر سيتي لافتحام وسط الملعب والسيطرة على هذه المنطقة واللعب خلالها كما يريدون.

كما تعددت قرارته الخاطئة خاصة في شوط المباراة الثاني، حيث تحرك على الجهة اليمنى وحاول الاحتفاظ بالكرة أكثر من اللازم في كثير من المناسبات.

جيسوس يقفز خطوة جديدة بقائمة أكثر البرازيليين تهديفاً في البريميرليج

وعلى ذلك، وفي مباراة ظهر فيها بيرنلي بوجه شاحب وخسر فيها بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، استحق هيندريك أن يكون رجل المباراة المخيب.