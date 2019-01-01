رجل رائع _ رجل مخيب | بيرنلي وتشيلسي

تقييم جول للأفضل والأسوأ في موقعة "تيرف مور"



حقق تشيلسي انتصاره السابع على التوالي في كل البطولات والرابع توالي على مستوى البريميرليج، باكتساح بيرنلي على ملعبه "تيرف مور" برباعية مقابل اثنين، في واحدة من مباريات سبت الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

رجل رائع | كريستيان بوليسيتش – تشيلسي



رغم ابتعاده عن التشكيلة الأساسية منذ أغسطس الماضي، إلا أن الأمريكي بوليسيتش استطاع أن يرد على كل المشككين في موهبته، بتقديم مباراة لا تنسى، فعل خلالها كل شيء في كرة القدم، بتسجيل ثلاثة أهداف هاتريك بشتى الطرق، بالقدم اليمنى واليسرى والرأس، كأول لاعب أمريكي يسجل بألوان تشيلسي في البريميرليج.

وبعيدًا عن تأثيره الكبير على نتيجة المباراة، فكان لاعب بوروسيا دورتموند السابق أشبه بكرة اللهب المشتعلة في دفاع بيرنلي، باختراقات من العملاق وانطلاقات من الطرف الأيسر، وكأنه لاعب آخر غير بوليسيتش، الذي ظهر بصورة باهتة في مبارياته الأولى مع البلوز هذا الموسم.

رجل مخيب | ماثيو لوتون _ بيرنلي

صحيح رباعي دفاع بيرنلي لم يكن في أفضل أيامه، لكن الظهير ماثيو لوتون يمكن اعتباره الرجل المخيب للمباراة باقتدار، كونه من فتح الباب بانهيار فريقه بالهفوة الساذجة في التمرير التي أسفرت عن هدف البلوز الأول، ناهيك عن معاناته في المواجهات المباشرة مع بوليسيتش، ونفس الأمر ينطبق على الظهير الآخر غريك بيترس، هو الآخر قضى 72 دقيقة عصيبة قبل استبدال ويليان بهودسون أودوي.