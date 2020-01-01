رجل رائع ورجل مخيب | بوروسيا دورتموند وشالكه

من تألق ومن خيب الآمال؟

نجح بوروسيا دورتموند في التغلب على شالكه بنتيجة 4-0، وذلك ضمن الجولة السادسة والعشرين من منافسات البوندسليجا التي عادت للحياة بعد طول غياب بسبب فيروس كورونا.

وظهر لاعبو أصحاب الأرض في أفضل حال، بينما عانى الضيوف من مشاكل بدنية وفنية عدة، فمن كان الأفضل والأسوأ في "سيجنال إيدونا بارك"؟

رجل رائع - رافائيل جيريرو

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تألق أكثر من لاعب في صفوف بوروسيا دورتموند في الاكتساح للجار شالكه، ولكن الظهير الأسر البرتغالي كان الأبرز ضمن ترسانة الهجوم الصفراء مساء السبت.

سجل الهدف الثاني بتسديدة قوية بعد تمريرة يوليان براندت، ثم عاد لهز الشباك في الهدف الرابع بكرة مميزة تبادلها مع إرلينج هالاند، لينهيها ببراعة في الشباك.

صاحب القدم اليسرى أجاد في مركز الجناح-الظهير الذي وظفه فيه لوسيان فافر، وكان مصدر خطورة دائم في هجمات الفريق صاحب الأرض.

رجل مخيب - ماركوس شوبيرت

حارس شالكه مثله مثل بقية لاعبي فريقه لم يحضر للمباراة وبدا في حالة أنه لا يصلح لأن يكون معوضاً لأليكساندر نوبل الذي كان الحارس الأساسي قبل توقيعه مع بايرن ميونخ.

لا يمكن القول إن الأهداف التي تلقاها يتحمل مسؤوليتها بمفرده، ولكن لم يظهر أي مقاومة أو محاولة للتصدي أمام إرلينج هالاند أو تورجان هازارد والبقية من الخصم.