رجل رائع - رجل مخيب | بورنموث × مانشستر سيتي

الأفضل والأسوأ في انتصار ثمين لسيتي على بورنموث خارج ملعبه

نجح فريق مانشستر سيتي في انتزاع فوزاً ثمينا على بورنموث، في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

بورنموث صمد طوال الشوط الأول، قبل أن يتلقى هدف اللقاء الوحيد عن طريق رياض محرز في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

رجل رائع - رياض محرز

وسط حملة كبيرة من التشكيك، نزل محرز بدلاً من المصاب كيفن دي بروينه، وهو يحمل ضغوطاً كبيرة لترك بصمته.

رغم تألق ديفيد سيلفا وصناعته للهدف، إلا أن الجزائري صنع الفارق في تلك اللقطة والعديد من الكرات الأخرى.

محرز سدد كرة الهدف بقدمه اليمنى الضعيفة، وشكل تهديداً كبيراُ على بورنموث بالجانب الأيمن، ليضمن لسيتي 3 نقاط ثمينة.

رجل مخيب - كينج

يعتبر كينج من أبرز الأوراق الرابحة لدى المدرب إيدي هاو، لكنه غاب تماماً عن الصورة اليوم.

كان اللاعب الأسوأ في الفريقين، حيث لم يسدد أي كرة على المرمى، وانعدمت خطورة بورنموث من جهته بشكل كبير.

لم يتمكن كينج من المراوغة في أي لقطة، كما انعدمت إضافته الدفاعية ومساندة الظهير دانيلز.