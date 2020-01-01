رجل رائع - رجل مخيب | برشلونة وليفانتي

الأفضل والأسوأ في مباراة برشلونة وليفانتي

حسم برشلونة مباراته أمام ليفانتي، بهدفين لهدف على حساب ليفانتي في ختام مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

مباراة الليلة، شهدت سيطرة من جانب الفريق الكتالوني منذ بدايته، مع هجمات تتعد على أصابع الأيد الواحدة لجانب ليفانتي.

سنستعرض معاً في التقرير التالي، الأفضل والأسوأ في المباراة.

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رجل رائع أنسو فاتي

لاعب برشلونة الشاب، تألق اليوم ونجح في خطف هدفي المباراة لصالح فريقه والحصول على النقاط الثلاث.

وبجانب هدفي اليوم، قدم فاتي مباراة كبيرة، وصنع أكثر من فرصة محققة للتسجيل لزملائه.

فاتي يدخل تاريخ الليجا بثنائية في شباك ليفانتي

دقة تمريرات اللاعب في المباراة تخطت الـ 90%، كما نجح في إتمام أربع مراوغات.

يجب ألا ننسى أيضاً، نيسلون سيميدو الذي قدم مباراة كبيرة على الجانبين الدفاعي والهجومي، سيميدو شكل خطورة كبيرة اليوم وصنع أكثر من فرصة لزملائه في الهجوم، كما تقدم في فرصة خطيرة ونجح في تسديد الكرة بقوة على المرمى ولكنها في النهاية ارتطمت بالعارضة.

رجل مخيب أنطوان جريزمان

المهاجم الفرنسي، كان الحلقة الأضعف في هجوم برشلونة اليوم، وكان كالحاضر الغائب الذي لم تكن له أي بصمة في الملعب.

طيلة مشاركة جريزمان في المباراة، لم يتمكن من التسديد على المرمى في أي مناسبة، وأهدر فرصة قتل المباراة لصالح برشلونة بهدف ثالث بطريقة غريبة.