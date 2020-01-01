رجل رائع – رجل مخيب | برشلونة وليجانيس

الأفضل والأسوأ في مباراة برشلونة وليجانيس

حقق برشلونة فوزاً مريحاً، على حساب ليجانيس في دور الـ 16 من بطولة كأس إسبانيا بخماسية نظيفة.

مباراة الليلة شهدت سيطرة من لاعبي برشلونة، على ملعبهم وسط تراجع كبير من الضيوف.

سنستعرض معاً في التقرير التالي، الأفضل والأسوأ في اللقاء.

رجل رائع أنطوان جريزمان

لاعب برشلونة قدم مباراة كبيرة، استطاع خلالها خطف الأنظار خاصة مع افتتاحه التسجيل بعد مرور أربع دقائق.

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وبجانب الهدف الذي سجله الفرنسي اليوم، إلا أنه شكل خطورة كبيرة مع ميسي على مرمى الضيوف ونجح في صناعة فرصة أخرى محققة للتسجيل.

جريزمان بلغت دقة تمريراته اليوم 88.6%، استطاع أن يسدد على المرمى كرتين مباشرتين وأتم 44 تمريرة.

رجل مخيب رودريجو تارين

على الجانب الآخر، الظهير الأيمن للضيوف، لم يستطع الصمود أمام طوفان هجوم برشلونة وتسبب في استقبال فريقه أكثر من هدف.

وبالإحصائيات والأرقام رودريجو لم ينجح إلا في إبعاد كرتين فقط مع هجوم برشلونة طيلة المباراة، ونجح في استخلاص كرتين فقط أيضاً، وفشل في إتمام أي تدخل صحيح على أصحاب الأرض.

كما لم يكن له أي بصمة في الجانب الهجومي.