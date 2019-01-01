رجل رائع_رجل مخيب | برشلونة والإنتر

تعرف على الرجل الرائع والرجل المخيب في مباراة برشلونة وإنتر بدوري أبطال أوروبا..

قدّم الإنتر مباراة من أسوأ ما يكون، وعجز عن الانتصار على الصف الثاني من برشلونة وتلقى هزيمة بهدفين لهدف، ليودع بذلك دوري أبطال أوروبا ويتوجه إلى الدور الأوروبي.

الصف الثاني لبرشلونة ظهر بصورة مميزة للغاية وقدّم أسمى معاني اللعب النظيف، في الوقت الذي انتصر فيه دورتموند على سلافيا براج، ليتأهل رفقة البرسا إلى ثمن النهائي.

الآن نتعرف سويًا على الرجل الرائع والمخيب لهذه المباراة..

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رجل رائع: كارلوس بيريز - برشلونة

من الغريب أن يكون هذا هو أداء لاعب شاب يخوض مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا، فظهر بيريز بصورة أقل ما توصف بالرائعة وتحديدًا في الشوط الأول.

برشلونة بشكل عام كان مميز للغاية في المباراة، وأرتورو فيدال على وجه الخصوص قدّم مباراة تاريخية من جميع النواحي، ولا يجب أن ننسى الحارس نيتو الذي تألق أيضًا، لكن بيريز بمهارته وتحركاته وهدفه فرض نفسه كرجل أول لهذه المباراة.

رجل مخيب: روميلو لوكاكو - الإنتر

صحيح أن لوكاكو أحرز هدفًا، ولكن كان بمقدوره أن يؤهل فريقه بسهولة في حالة أن أحرز فرصة واحدة من الفرص الكثيرة التي سنحت له للتسجيل اليوم أمام برشلونة.

الشوط الأول أضاع لوكاكو هدفًا محققًا في انفراد سهل، ثم عاد وكرره مرتين في الشوط الثاني، ولا ينسى وقوعه في التسلل الذي حرم لاوتارو مارتينيز من هدف آخر، ليكون بذلك هو الأحق بالرجل الأسوأ في هذه المباراة.

يجب الإشارة إلى أن إنتر بشكل عام كان سيئًا، ولا يجب الإغفال أبدًا عن المستوى السيئ الذي ظهر به البديل لازارو أو بروزفيتش في منتصف الملعب، لكن لوكاكو كان الأسوأ من ضمن كتيبة كونتي اليوم.