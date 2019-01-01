رجل رائع - رجل مخيب | برشلونة × ريال بيتيس

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في ثاني مباريات الكتلان في الليجا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب برشلونة الإسباني على ضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين على ملعب كامب نو ضمن منافسات الأسبوع الثاني لليجا.

سجل للكتلان أنتوان جريزمان "هدفين" وكارلس بيريز وجوردي ألبا وأرتورو فيدال، فيما سجل لبيتيس نبيل فقير ولورين.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ

رجل رائع - أنتوان جريزمان

أفضل بداية ممكنة على ملعب كامب نو، سجل الفرنسي الوافد الجديد من أتلتيكو مدريد هدفين وصنع هدفاً.

جريزمان سجل هدفيه من 4 تسديدات على المرمى (7 إجمالاً)، كما قدم تمريرتين مفتاحيتين ونجح في تدخل من أصل 3 واعتراض للكرة.

رجل مخيب - سيرجيو بوسكيتس

عودة غير مبشرة للاعب الوسط، الذي أخطأ في هدف تقدم بيتيس بتوقيع فقير، بالاشتراك مع الخط الخلفي.

بوسكيتس يعاني من عدم تكيفه مع طريقة اللعب الحالية في برشلونة بالتزامن مع هبوط فعلي في مستواه، وربما قد يكون على إدارة برشلونة التفكير بشكل مغاير في مستقبل هذا المركز.

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