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دوري أبطال أوروبا

رجل رائع - رجل مخيب| برشلونة × أوليمبيك ليون

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اختبارات جول للأفضل والأسوأ في مواجهة برشلونة وأوليمبيك ليون

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

اكتسح برشلونة ضيفه أوليمبيك ليون الفرنسي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ليؤمن عبوره إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ويواصل رحلته نحو اللقب المنتظر منذ 2015.

وواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية سواء في دوري أبطال أوروبا أو في جميع المسابقات بقميص برشلونة.

اختيارات المحررين


وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ في المباراة

 

رجل رائع - ليونيل ميسي

Lionel Messi, Luis Suarez, Barcelona

نجح ميسي في تسجيل هدفين وصناعة هدفين كأول لاعب يقوم بهذا في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

وظهر ميسي بشكل جيد كمفتاح للعب كعادته، ولم يكن فقط لاعب يظهر ليسجل هدف ويختفي بل كان عنصرًا هامًا في بناء كل هجمة للفريق.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم إلى 8 أهداف في صدارة هدافي البطولة بالتساوي مع روبيرت ليفاندوفيسكي.

 

رجل مخيب - تبيل فقير

Nabil Fekir Lyon Toulouse Ligue 1 03032019

على عكس التوقعات لم يظهر نبيل فقير بالشكل المنتظر منه من قبل جماهير أوليمبيك ليون التي عولت عليه كثيرًا في مواجهة اليوم.

وكان نبيل فقير قد غاب عن مباراة الذهاب مما جعل البعض ينتظر عودته في الإياب وكذلك الإضافة الذي سيقدمها من أجل قلب الطاولة.

ولم يكن نبيل فقير بالتأثير المنتظر، ليخيب آمال الجماهير اليوم ويكون سببًا في توديع فريقه لدوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي..

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يذكر أن مواجهة الذهاب بين برشلونة وأوليمبيك ليون كانت قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف في ملعب الجيرلاند في فرنسا منذ 3 أسابيع.

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