رجل رائع × رجل مخيب| برشلونة × ألافيس

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في خطوة تقرب برشلونة من الليجا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب برشلونة على مضيفه ألافيس بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع 34 للدوري الإسباني.

سجل كارلس ألينيا الهدف الأول في الدقيقة 54 بعد تمريرة حاسمة من سيرجي روبرتو، فيما أضاف لويس سواريز الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع - كارلس ألينيا

هدف من تسديدة واحدة على المرمى من أصل 2، مراوغة واحدة ناجحة، أرقام ليست بتلك القوة، ولكن ألينيا قدم مباراة مميزة.

لاعب الوسط الكتالوني الواعد وصلت دقة تمريراته إلى 92%، ناشيء جديد من لاماسيا قد يكون له شأن في المستقبل.

رجل مخيب - نيلسون سيميدو

تمريرات دقيقة بنسبة 98%، فقد الاستحواذ مرة واحدة فقط، تعرض للمراوغة في محاولته الوحيدة.

عرض باهت من الظهير البرتغالي أدى لخروجه في الدقيقة 70 ونزول جوردي ألبا مع تحول روبرتو للطرف الأيمن.