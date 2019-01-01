رجل رائع - رجل مخيب | برشلونة × أتلتيكو مدريد

وإليكم رجل رائع وآخر مخيب في مباراة كامب نو.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

حسم برشلونة لقاء قمة الجولة الـ31 وأعاد الفارق إلى 11 نقطة بالفوز على أتلتيكو مدريد، وتعزيز الصدارة في الدوري الإسباني.

وحاول الروخيبلانكوس التماسك، لكن الدقائق الأخيرة حفظت لبرشلونة الفوز والاقتراب خطوة أكثر من اللقب.

وإليكم رجل رائع وآخر مخيب في مباراة كامب نو.

رجل رائع – يان أوبلاك

يواصل يان أوبلاك التألق والكل يعرف أنه حامي عرين أتلتيكو مدريد، 8 تصديات وكل تصدى أروع من السابق.

8 تصديات، من 10 تسديدات على مرماه، وهذا كان يعني نتيجة كارثية على الروخيبلانكوس.

أوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "سد منيع" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاك 🛡️



9 تصديات ناجحة للعملاق السلوفيني يان اوبلاك أمام برشلونة 💫 pic.twitter.com/9suueZNXMD — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 6, 2019

ليست المرة الأولى له ليتألق لكنه يومًا وراء التالي يثبت أنه الحارس الأفضل في الليجا وضمن الأفضل في العالم.

رجل مخيب – دييجو كوستا

المهاجم الإسباني، لم يعد كما كان منذ عودته لأتلتيكو مدريد، والعام الحالي، يظهر فيه بشكل سلبي للغاية، دون ظهور هجومي أو أي إضافة.

تعرض لإيقاف في مواجهة يوفنتوس فغاب بالإياب، واليوم يتعرض للطرد المباشر بعد 28 دقيقة ليضع فريقه في مأزق.

دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد في 2019 بالدوري الإسباني👇



هدف وحيد ⚽️

بطاقة حمراء 🔴 pic.twitter.com/9Vj33nTTQz — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 6, 2019

تسديدة وحيدة وصنع فرصة للتسجيل، ووصلت نسبة تمريراته إلى 80% لكن مهما نكتب من أرقام، فهو من وضع حدًا لأتلتيكو مدريد في مباراة اليوم.