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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

رجل رائع - رجل مخيب | برشلونة × أتلتيكو مدريد

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وإليكم رجل رائع وآخر مخيب في مباراة كامب نو.
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

حسم برشلونة لقاء قمة الجولة الـ31 وأعاد الفارق إلى 11 نقطة بالفوز على أتلتيكو مدريد، وتعزيز الصدارة في الدوري الإسباني.

وحاول الروخيبلانكوس التماسك، لكن الدقائق الأخيرة حفظت لبرشلونة الفوز والاقتراب خطوة أكثر من اللقب.

وإليكم رجل رائع وآخر مخيب في مباراة كامب نو.

رجل رائع – يان أوبلاك

Jan Oblak Atletico de Madrid Olympique Marseille OM UEL 16052018

يواصل يان أوبلاك التألق والكل يعرف أنه حامي عرين أتلتيكو مدريد، 8 تصديات وكل تصدى أروع من السابق.

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8 تصديات، من 10 تسديدات على مرماه، وهذا كان يعني نتيجة كارثية على الروخيبلانكوس.

ليست المرة الأولى له ليتألق لكنه يومًا وراء التالي يثبت أنه الحارس الأفضل في الليجا وضمن الأفضل في العالم.

رجل مخيب – دييجو كوستا

Diego Costa Atletico Madrid 2018-19

المهاجم الإسباني، لم يعد كما كان منذ عودته لأتلتيكو مدريد، والعام الحالي، يظهر فيه بشكل سلبي للغاية، دون ظهور هجومي أو أي إضافة.

تعرض لإيقاف في مواجهة يوفنتوس فغاب بالإياب، واليوم يتعرض للطرد المباشر بعد 28 دقيقة ليضع فريقه في مأزق.

تسديدة وحيدة وصنع فرصة للتسجيل، ووصلت نسبة تمريراته إلى 80% لكن مهما نكتب من أرقام، فهو من وضع حدًا لأتلتيكو مدريد في مباراة اليوم.

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