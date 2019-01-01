رجل رائع - رجل مخيب| بايرن ميونيخ × ليفربول

الأفضل والأسوأ في قمة أليانز أرينا بين الريدز الفريق البافاري

تأهل فريق ليفربول إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ساديو ماني نجح في تسجيل الهدف الأول لبايرن، قبل أن يحرز جويل ماتيب هدف التعادل بهدف ذاتي في مرماه.

وفي الشوط الثاني أضاف الريدز هدفين آخرين عن طريق ماني وفيرجيل فان دايك ليبلغ ربع النهائي .

رجل رائع - فيرجيل فان دايك

النجم الهولندي تصدر المشهد مرة أخرى، ليس فقط بتميزه الدفاعي، ولكن هذه المرة بالإضافة الهجومية الواضحة التي قدمها للريدز.

فان دايك صنع الهدف الأول لزميله ساديو ماني، الذي ساهم بشكل كبير على تسهيل الأمور لصالح الفريق الانجليزي.

وأنهى الأمور تماماً بهدف حاسم في الشوط الثاني، ليضع الضيوف في المقدمة قبل تسجيل ماني الهدف الثالث.

رجل مخيب - مانويل نوير

الحارس الألماني المخضرم تسبب بشكل واضح في الهدف الأول لليفربول، والذي تسبب في جعل الأمور أكثر صعوبة على فريقه.

الألماني ظهر مهتزاً بعد لقطة الهدف وتقدمه غير الموفق بمنطقة الجزاء، وفشل أيضاً في التعامل مع العديد من الكرات العرضية.