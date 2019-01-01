رجل رائع - رجل مخيب| بايرن ميونيخ × بوروسيا دورتموند

الأفضل والأسوأ في مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في البوندسليجا

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فريق بايرن ميونيخ فوزًا كبيرًا على ضيفه بوروسيا دورتموند بخماسية مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب أليانز أرينا في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الألماني "بوندسليجا".

وعن الأفضل والأسوأ في المباراة.

البوندسليجا| بايرن ميونيخ يقفز للصدارة باكتساح دورتموند بخماسية

رجل رائع – روبيرت ليفاندوفسكي

المهاجم البولندي نجح في قيادة فريقه في الصدارة، والفوز على الغريم الأزلي، وأيضًا صناعة مجد شخصي له بالمباراة.

حيث أحرز صاحب الثلاثين عامًا هدفين في شباك فريقه السابق، ليصل لهدفه رقم 201 في تاريخ مشاركاته بالدوري الألماني البوندسليجا.

إضافة إلى كونه أحد أبرز نجوم المباراة، أصبح ليفاندوفسكي أول لاعب غير ألماني في تاريخ البوندسليجا يصل لهدفه رقم 200، وثاني أسرع لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد الأسطورة الألمانية جيرد مولر.

رجل مخيب – جادون سانشو

الموهبة الإنجليزية الشابة المعار من مانشستر سيتي لم تظهر له أي أنياب في مباراة اليوم أمام دفاع البافاري الصلب، حيث أن اللاعب صاخب الـ 19 عامًا لم يسدد أي تسديدة على مرمى مانويل نوير طوال المباراة، كما أنه قام بمراوغتين فقط، وقام بــ 18 تمريرة صحيحة من أصل 28.