رجل رائع - رجل مخيب | باريس سان جيرمان × مانشستر يونايتد

وإليكم رجل رائع وآخر مخيب في ريمونتادا جديدة بدوري الأبطال.

ريمونتادا جديدة بطلها مانشستر يونايتد الإنجليزي، والضحية معروف، باريس سان جيرمان الفرنسي.

الشياطين الحمر قلبوا تأخرهم ذهاباً بثنائية نظيفة، إلى فوز رغم العوامل المؤثرة من إصابات وغيابات إلى فوز 3-1 في حديقة الأمراء.

وإليكم رجل رائع وآخر مخيب في ريمونتادا جديدة بدوري الأبطال.

رجل رائع – روميلو لوكاكو

هدف مبكر وضغط رائع أعاد الأمال مبكرًا بهدف هو الأسرع لمانشستر يونايتد منذ 2013 في دوري الأبطال.

هدف ثاني في وقت مهم، أكد قوة الفريق وإصراره على التأهل من الأراضي الفرنسية.

تسديدتين منها هدفين، 6 أهداف في آخر 3 مباريات، لكن هذان وزنهم ذهبًا بعد قلب الطاولة، الأكثر هجومياً ومتفوقا فقط على راشفورد صاحب هدف الفوز القاتل.

وكان أكثر من فاز بالالتحامات الهوائية والثنائية برصيد 26.

رجل مخيب – جانلويجي بوفون

هل مازال دوري الأبطال عصّي على الحارس الإيطالي المخضرم، وليست لعنة تخصه هو ويوفنتوس الإيطالي، بعدما خسر 3 نهائيات.

الهدف المبكر آثر على الحارس الذي كان صباح اليوم، تنتشر أخبار تجديد تعاقده مع الفريق الباريسي ومواصلة مشواره الرياضي.

خطأ فادح قد لا تتذكر أنه قام به سابقاً بقميص السيدة العجوز، تصدى لكرتين فقط من أصل 4 وقدّم ما تبقى من المباراة من طبق من فضة للشياطين الحمر، والذي لولا الغيابات والإصابات نجحوا في قلب الطاولة على باريس بفوز تاريخي في الوقت القاتل، لأنه من مهد لهذا الفوز من البداية.