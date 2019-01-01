رجل رائع - رجل مخيب| المغرب × بنين

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة المغرب وبنين..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

فجر منتخب بنين كبرى مفاجآت الأدوار الإقصائية لكأس أمم إفريقيا في بدايتها، مقصياً المنتخب المغربي بركلات الترجيح 4-1.

جاء ذلك بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، بهدف مويسي أيديليهو لبنين في الدقيقة 53، ويوسف النصيري للمغرب في الدقيقة 76.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ

رجل رائع - مويسي أديليهو

المدافع البنيني الذي يلعب في صفوف ليفادياكوس اليوناني قد حفر اسمه في دفاتر تاريخ القارة السمراء، بتسجيله لأول هدف بنيني في شباك المغرب على مر المواجهات الرسمية.

المدافع أيضاً قدم مباراة جيدة في إطار المباراة الدفاعية الصلبة التي قدمها بنين، بـ3 اعتراضات ناجحة للكرة.

على الناحية الأخرى كان مبارك بوصوفة أحد أهم أسباب حفاظ وسط المغاربة على تماسكهم وعلى شراستهم الهجومية، بـ4 تمريرات مفتاحية قادت إحداهم لهدف التعادل بتوقيع يوسف النصيري.

رجل مخيب - حكيم زياش

زياش لم يقدم المباراة المنتظرة أبداً، حيث صنع فرصة وحيدة في الوقت الأصلي، مقابل 3 فرص صنعها زميله نور الدين امرابط أهم لاعبي المغرب طوال المسابقة.

نجم أياكس الهولندي أيضاً لم يحالفه الحظ في ركلة جزاء كان يمكنها أن توفر الوقت الإضافي من الأصل، لترتطم الكرة بالقائم، لم يكن يومه على الإطلاق. الوضع لم يتحسن في الوقت الإضافي، فقط المزيد من التسديدات الطائشة.

أيضاً قدم يونس بلهندة مباراة سيئة للغاية، الذي انحدرت دقة تمريرة إلى 79% قبل خروجه في الدقيقة 59 ونزول سفيان بوفال بدلاً منه.