رجل رائع – رجل مخيب | الكاميرون × غانا

الأفضل والأسوأ في قمة المجموعة السادسة

اكتفى المنتخب الكاميروني حامل لقب كأس الأمم الإفريقية، بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام نظيره الغاني مساء اليوم السبت.

المباراة جمعت بين الثنائي في إطار الجولة الثانية من المجموعة السادسة، بأمم إفريقيا 2019 المقامة بمصر.

رجل رائع - أندري أنجوسيا

رغم الهدوء الكبير في معظم أحداث المباراة وبالأخص في الشوط الثاني، إلا أن أوسو كان أحد أهم العناصر الهامة لمنتخب الكاميرون.

أنجوسيا أزعج غانا في العديد من اللقطات، وساهم في بعض الهجمات التي افتقدت خطورتها في الثلث الأخير بسبب غياب الدعم.

رجل مخيب - أندري أيو

لعب النجم الغاني في مركز صانع الألعاب خلف شقيقه جوردان، ولكنه فشل تماماً في أداء المهام المطلوبة منه.

نجم فنربخشة ظهر تائهاً تماماً على الأرض الملعب، عاجزاً عن المراوغة وإمداد خط الهجوم بالتمريرات والفرص الخطيرة.

مستوى أيو كان أحد أهم أسباب الأداء الهجومي المخيب جداً للفريق الغاني في المباراة.