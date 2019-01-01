رجل رائع - رجل مخيب| الجزائر × غينيا

تعرف على اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في مواجهة الجزائر وغينيا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق المنتخب الجزائري فوزًا مقنعًا على نظيره الغيني في مباراة دور الـ ١٦ التي جمعتهما اليوم في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا بمصر.

جاء هذا عقب أن سجل كل من يوسف البلايلي ورياض محرز وادم وناس أهداف الفوز للمنتخب الجزائري الذي سيطر على كل أطوار المباراة.

في الأسطر المقبلة سنستعرض معكم اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة من كلا الفريقين:

رجل رائع – رياض محرز

اختيار لاعب واحد فقط في تلك المباراة ليكون هو الرجل الرائع والأفضل في اللقاء سيكون ظالمًا للعديدين من نجوم منتخب الجزائر، لذا دعونا أولًا وقبل أي شيء نوجه التحية لكل من يوسف عطال وبلايلي وإسماعيل بن ناصر على ما قدموه خلال اللقاء.

أما عن الأفضل على الإطلاق فهو رياض محرز حامل لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، فقد قدم كل شيء في تلك المباراة من المراوغات للتمريرات الجيدة للتسجيل.

محرز كذلك أجاد على المستوى الدفاعي وكان خير سند ليوسف عطال في الجانب الأيمن وشكلا سويًا جبهة قوية للمنتخب العربي.

رجل مخيب - إبراهيما سيسيه

لاعب الوسط في منتخب غينيا لعب مباراة هي الأسوأ له مع الفريق وربما في موسمه ككل سواء مع فولهام أو منتخب بلاده.

سيسيه فقد الكرة عدة مرات وكان من أسباب الخطورة على فريقه بدلًا من أن يكون صمام أمان في وسط الملعب بجوار دياورا، وفي أول فرصة قام المدير الفني بإخراجه من الملعب.

كذلك فاز اللاعب بثنائية واحدة فقط طوال أحداث المباراة ولم يكن معدل تمريراته الصحيحة شفيعًا له في مواجهة الجزائر، لذلك استحق لقب الأسوأ عن جدارة.