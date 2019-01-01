رجل رائع – رجل مخيب الإمارات x قطر

نستعرض معاً الأفضل والأسوأ في مباراة قطر والإمارات

فيسبوك تويتر بلال محمد

نجح المنتخب القطري، في حجز مقعده في نهائي كأس آسيا، بعد فوزاً عريضاً على حساب الإمارات برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل.

وتعد هذه هي المرة الاولي التي يتأهل فيها العنابي إلى نهائي البطولة، ليواجه المنتخب الياباني في نهائي البطولة مساء الجمعة المقبل.

نستعرض معاً بشكل سريع الأفضل والأسوأ في المباراة.

رجل رائع أكرم عفيف

اللاعب الشاب قدم مباراة كبيرة، ونجح في صناعة ثلاثة أهداف من الأربعة، وتحركاته في الملعب تسببت في الكثير من الخطورة على دفاع الأبيض، خاصة في الجانب الأيمن.

تواجد عفيف في أكثر من مكان اليوم، فنجده في الهدف الأول على اليمين ليرسل كرة طولية إلى بوعلام، ثم نجده يمرر تمريرة سحرية إلى المعز على في الهدف الثاني من الجهة اليسرى.

نجح أكرم عفيف، في التربع على صدارة صانعي الأهداف في البطولة، بعدما وصل إلى الهدف الثامن الذي صنعه لزملائه اليوم.

رجل مخيب خالد عيسى

حارس المنتخب الإماراتي لم يكن في يومه، حيث كلفت أخطائه الكثير، خاصة في الهدف الأول الذي ساهم بشكل كبير في تشتيت تركيز اللاعبين.

على غير المتعارف عليه، لم يظهر عيسى بشكل جيد في مباراة اليوم، حيث كان دائماً هو المنقذ لفريقه حتى في أسوأ الحالات إلا أنه اليوم، كان سبباً كبيراً في خسارة الأبيض بالرباعية مع دفاع المنتخب.