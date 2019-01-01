رجل رائع - رجل مخيب | إيفرتون وتشيلسي

الأفضل والأسوأ في سقوط جديد للبلوز

سقط فريق تشيلسي في فخ الهزيمة مرة أخرى بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد الخسارة من مُضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالجولة السادسة عشر من البطولة.

إيفرتون تقدم بهدف مبكر أحرزه البرازيلي ريتشارليسون في الدقيقة الخامسة، وأضاف كالفيرت ليوين الثاني والثالث لأصحاب الأرض، بينما أحرز ماتيو كوفاشيتش هدف البلوز الوحيد في الدقيقة 52.

رجل رائع - كالفيرت ليوين

رغم المستوى المميز لماتيو كوفاشيتش مع تشيلسي، إلا أن كالفيرت ليوين خطف الأنظار بدون شك بعدما كان السبب الأول في الفوز الثمين لإيفرتون.

ليوين نجح في تسجيل هدفين لصالح التوفيز، وبذل مجهوداً كبيراً في انتصار فريقه، وهدد دفاع البلوز المهتز في أكثر من لقطة.

نجم إيفرتون تمكن من تسديد 6 كرات على مرمى الفريق الخصم، كما فاز بـ10 التحامات هوائية تعكس قوته الكبيرة داخل وخارج منطقة الجزاء.

رجل مخيب - كيبا أريزابالاجا

اختيارات عديدة ممكنة من تشيلسي في اختيار الرجل الأسوأ، ولكن الحارس الإسباني يتصدر الصورة تماماً بعد مستواه المتواضع.

كيبا يتحمل مسؤولية الهدف الثالث بشكل كبير من خطأ مباشر خلال تمريره الكرة لزميله كورت زوما، مما تسبب في قتل المباراة وإنهاء جميع فرص البلوز لخطف التعادل على أقل تقدير.