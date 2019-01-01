رجل رائع - رجل مخيب | إيفرتون × ليفربول

الأفضل والأسوأ في مباراة إيفرتون وليفربول في البريميرليج

فيسبوك تويتر محمد عماد

سقط فريق ليفربول في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه إيفرتون في المباراة التي استضافها ملعب جوديسون بارك في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من البريميرليج.

المباراة خسر بسببها ليفربول الصدارة لصالح فريق مانشستر سيتي.

أما عن الأفضل والأسوأ في المباراة

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رجل رائع – لوكاس دين

الظهير الفرنسي لفريق إيفرتون قدم مباراة رائعة على المستوى الدفاعي، حيث أن لاعب برشلونة السابق استطاع الحد من خطورة ثالث أفضل لاعب في العالم محمد صلاح، وقاد دفاع التوفيز للخروج بنقطة التعادل.

دين الذي سبق له اللعب لصالح روما هدد ليفربول أيضًا بانطلاقاته الهجومية ومساعدته لهجوم وأجنحة الفريق.

رجل مخيب – محمد صلاح

اللاعب الدولي المصري قدم إحدى أسوأ مبارياته مع ليفربول هذا الموسم، حيث أن صاحب الـ 26 عامًا أهدر فرصة هدف محقق بعد أن انفرد بمرمى جوردان بيكفورد في الشوط الأول.

الفرصة التي أهدرها صلاح وخسر ليفربول بسببها نقطتين قد تعيد للأذهان انزلاق جيرارد الشهير موسم 2013-2014 أمام تشيلسي، والذي أضاع بسببه الريدز فرصة التتويج بالبريميرليج للمرة الأولى منذ موسم 1989-1990.

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