رجل رائع – رجل مخيب| إيفرتون × تشيلسي

الأفضل والأسوأ في مواجهة إيفرتون وتشيلسي

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فريق إيفرتون فوزًا هامًا على ضيفه تشيلسي بثنائية مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب جوديسون بارك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين من البريميرليج.

وعن الأفضل والأسوأ في هذه المباراة:

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رجل رائع – جوردان بيكفورد

الحارس الدولي الإنجليزي كان اللاعب الأبرز في المباراة بجوار زميله ريتشارليسون، تألق بيكفورد مع بداية المباراة في التصدي لانفرادين كاد أن يحسم بهما تشيلسي الانتصار مبكرًا، بالإضافة إلى تألقه في استخدام قدميه في التصدي للهجمات بشكل بارز.

في الشوط الثاني قدم حارس منتخب الأسود الثلاثة مستوى يذكرنا بما قدمه في مونديال روسيا 2018، من حيث التمركز الجيد والثبات الانفعالي في التعامل مع الهجمات أو حتى أخطاء زملائه المدافعين.

رجل مخيب – ديفيد لويز

قد تحتار جماهير تشيلسي في اختيار أسوأ مباراة لديفيد لويز هذا الموسم، ولكن هذه المباراة بالتأكيد ستكون بين تلك المباريات.

المدافع البرازيلي المخضرم ظهر تائهًا مرهقًا أمام هجوم التوفيز، ولم يستطع قيادة دفاع البلوز على التصدي لهجمات أصحاب الأرض أو الانسجام مع حارس المرمى كيبا.

مع تلقي البلوز للهزيمة السابعة في الدوري والعاشرة في هذا الموسم في مختلف المسابقات، دق ناقوس الخطر لمسيرة بعض اللاعبين مع الفريق اللندني، بالتأكيد ديفيد لويز هو لاعب من هؤلاء.