رجل رائع رجل مخيب – إيران x اليابان

نستعرض معاً الأفضل والأسوأ في مباراة اليابان وإيران

فيسبوك تويتر بلال محمد

فجر المنتخب الياباني مفاجأة غير متوقعة، ونجح في إقصاء نظيره الإيراني من بطولة كأس آسيا، بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة في نصف نهائي البطولة.

من المنتظر أن يواجه الساموراي الياباني الفائز من مباراة الإمارات وقطر والتي ستقام في الغد، على نهائي البطولة يوم الجمعة القادم.

نستعرض معاً بشكل سريع الأفضل والأسوأ في مباراة إيران واليابان.

رجل رائع يويا يوساكو

المهاجم الياباني، نجح في قيادة منتخب بلاده إلى النهائي، بعدما نجح في استغلال أخطاء الدفاع الإيراني، في كرتين وتسجيل أول هدفين لليابان.

المهاجم صاحب الـ 28 عاماً، كان في يومه خاصة في توقيت تسجيل الأهداف، حيث كان المنتخب الإيراني مسيطراً على مجريات اللقاء، طيلة الشوط الأول، وبأقل الأخطاء نجح في خطف أول هدفين لمنتخب بلاده لتنتهي المباراة إكلينيكياً لصالحه.

رجل مخيب حسين كنعاني

مدافع المنتخب الإيراني، أهدر مجهود زملائه في الفريق اليوم، بعد أخطائه القاتلة التي أدت إلى استقبال أول هدفين في المباراة، وتتصعب المباراة.

تسبب بشكل غريب كنعاني في أول أهداف اللقاء، قبل أن يتسبب في ركلة الجزاء والتي سجل منها اليابان الهدف الثاني.

واضطر المدير الفني للمنتخب الإيراني استبداله في الدقيقة 71 قبل أن تزداد الأمور صعوبة على الفريق.