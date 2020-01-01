رجل رائع - رجل مخيب | إنتر وميلان

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في ديربي ميلانو..

حسم إنتر ديربي الغضب بعدما حقق ريمونتادا رائعة، بعدما حول تأخره أمام ميلان بهدفين إلى انتصار برباعية، في قمة مباريات الجولة الثالثة والعشرين، من عمر الدوري الإيطالي .

إنتر عاد إلى صدارة السيري آ مجددًا، بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة، فيما تجمد رصيد ميلان عند 32 نقطة، في المركز العاشر.

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ

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رجل رائع - زلاتان إبراهيموفيتش

رغم خسارة ميلان، إلا أن إبراهيموفيتش يستحق رجل المباراة، حيث سجل هدف وصنع آخر، وظل مصدر خطورة لدفاع إنتر طوال اللقاء مع أنه في الثامنة والثلاثين من عمره.

إبراهيموفيتش كان قريبًا من تسجيل الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ولكن القائم رد رأسيته، وذلك قبل هدف روميلو لوكاكو الذي حسم اللقاء تمامًا لصالح إنتر.

رجل مخيب - سيمون كيير

سيمون كيير كان الحلقة الأضعف في دفاعات ميلان خلال مواجهة الليلة، المدافع الدنماركي كانت حركته عشوائية وكان سيئًا في المراقبة، لقد كان في مقدوره على حرمان إنتر من هدفين على الأقل خلال لقاء الليلة.

كيير أظهر ردة فعل باهتة في لقطة الهدف الرابع، عندما فشل في مضايقة لوكاكو الذي أودع الكرة الشباك بكل أريحية، كما كان في مقدوره إيقاف تسديدة ماتياس فيسينو، التي منحت إنتر الهدف الثاني.