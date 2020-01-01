رجل رائع - رجل مخيب | إنتر وأتالانتا

اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال مباراة إنتر وأتالانتا

سقط إنتر في فخ التعادل أمام أتالانتا حيث انتهت مباراتهما بهدف لكل فريق لحساب الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي، في قمة استضافها جيوسيبي مياتزا.

وبذلك التعادل ينفرد إنتر بصدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة فقط عن لاتسيو ويوفنتوس، مع تبقي مباراة لليوفي أمام روما مساء الغد الفوز بها سيعني الانفراد بصدارة الترتيب.

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال المباراة

رجل رائع - سمير هاندانوفيتش

كان هاندانوفيتش أحد أهم عوامل خروج إنتر بنقطة التعادل في مباراة كاد أن يخرج منها خاسرًا رغم التفوق المبكر على مستوى النتيجة والتقدم بهدف بعد مرور 4 دقائق فقط.

وتصدى هاندانوفيتش لكرة رأسية في نهايات شوط المباراة الأول كادت تعطي التعادل لأتالانتا، قبل أن يطالب لاعبو الضيوف باحتساب ركلة جزاء بعد عرقلة لاوتارو مارتينيز لأحد لاعبي الضيوف.

وكانت اللقطة الأبرز لهاندانوفيتش هي نجاحه في التصدي لركلة الجزاء التي سددها موريل في الدقيقة السابعة والثمانين لينقذ فريقه من الخسارة ويستحق على ذلك لقب رجل المباراة الرائع.

رجل مخيب - دوفان زاباتا

لم يقدم دوفان زاباتا المنتظر منه كأحد أفضل مهاجمي الدوري الإيطالي وهداف أتالانتا في الموسم الماضي خلال مواجهة النيراتزوري اليوم.

وأخرج المدرب جيان بييرو جاسبريني زاباتا واستبدله بمالينوفيسكي بحثًا عن الحركية بعدما ارتمى المهاجم الكولومبي في أحضان دي فري.

وعلى ذلك لم يسدد زاباتا ولا كرة على المرمى ولم ينجح في تقديم الإضافة المطلوبة ليستحق أن يتم اختياره كرجل مخيب لمواجهة الليلة.

إنتر يرفع عرضه من أجل فيدال

وبذلك ستكون أمام يوفنتوس فرصة للانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي في حال نجح في تحقيق الفوز على حساب روما الذي سيستضيفه على ملعب الأولمبيكو مساء الغد.