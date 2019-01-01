رجل رائع - رجل مخيب | إشبيلية × برشلونة

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة إشبيلية وبرشلونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجح برشلونة في تحقيق انتصار ثمين على حساب إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين في قمة الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وكانت المواجهة بشعار ليونيل ميسي، الرجل الذي سجل ثلاثة أهداف وصنع الرابع، بالطبع وسط دهشة معتادة ومستمرة منذ أكثر من 10 سنوات.

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ في المباراة

رجل رائع – ليونيل ميسي

تلك ستوضع في خانة البديهيات، بالطبع لا يحتاج أحد لأن يبلغ الآخر بكون ليونيل ميسي أفضل لاعبي المباراة على الإطلاق.

ليونيل ميسي سجل هاتريك هو رقم 50 له بقميص برشلونة، ورقم 44 له في الدوري الإسباني، وقاد برشلونة نحو 3 نقاط هامة جدًا في صراع الدوري.

ميسي في كل لمسة يعطي حلًا، وفي أحيان كمباراة اليوم تراه في كل لمسة يعطي هدفًا، ويغطي على أخطاء الجميع بشكل مباشر وغير مباشر.

لدينا سؤال بسيط لكم ✋

هل لديكم كلمات لـ وصفه؟ 👀 pic.twitter.com/LiaRmtu9Gg

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ فبراير ٢٠١٩

رجل مخيب – أرتورو فيدال

يعد أرتورو فيدال أحد أهم عوامل التوازن في وسط الملعب وفقًا للمعتاد والمنطقي، ولكن النجم الدولي التشيلي لم يكن في مستواه المعهود.

فيدال قدم مباراة ليست بالجيدة، فكانت تمريراته طائشة ولم ينجح في تقديم عدد من التمريرات المفتاحية والربط بين الخطوط.

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وأدى ظهور فيدال السيء إلى ظهور وسط ملعب برشلونة بشكل مهلهل، وظهرت مساحات بين الخطوط نجح لاعبو إشبيلية في استغلالها، وبالطبع كانوا لينجحوا في الفوز لولا ليونيل ميسي الذي يغطي على أخطاء الجميع كما أشرنا.