رجل رائع - رجل مخيب | أياكس × يوفنتوس

وإليكم رجل رائع ومخيب من مواجهة يوهان كرويف أرينا.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

فشل أياكس الهولندي في تحقيق الفوز على أرضية ميدانه، وتعادل مع يوفنتوس الإيطالي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تعادل يؤجل الحسم إلى مباراة الإياب في إيطاليا، بين شباب أياكس ونجوم يوفنتوس.

وإليكم رجل رائع ومخيب من مواجهة يوهان كرويف أرينا.

رجل رائع – ديفيد نيريس

الجناح البرازيلي الشاب، سجل هدف التعادل السريع للغاية بمجهود رائع، استغلال لخطأ كانسيلو، ومهارة كبيرة في الإنهاء.

هدف جاء من تسديدة وحيدة، وصنع فرصتين محققتين للتسجيل، وكان الحل المثالي لهجوم أياكس مع فشل تاديتش وزياش في الهروب من الرقابة الدفاعية.

نسبة تمريرات 93%، 43 تمريرة منها 37 للشق الهجومي، وحصل على خطأين.

رجل مخيب – أندري أونانا

الحارس الكاميروني لم يظهر بالشكل المطلوب في مباراة اليوم، من الكرة الوحيدة ليوفنتوس بين الـ3 خشبات، سكنت رأسية رونالدو شباكه.

كما أن تمريراته لم تمتاز بالدقة، فكان ثاني أكثر لاعب يخسر أياكس الاستحواذ بسببه بـ15 تمريرة خاطئة، ونسبة تمريرات ضعيفة للغاية بنسبة 7.1%.