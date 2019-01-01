رجل رائع - رجل مخيب | أرسنال × توتنهام

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في قمة الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أقيمت اليوم مباراة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي بين كل من أرسنال وتوتنهام في ديربي شمال لندن.

اللقاء شهد الكثير من المنافسة والأحداث المثيرة، وكعادة جول.كوم في المباريات الكبيةر نرصد لكم أبرز وأهم اللاعبين في المباراة وأقلهم أداءًا.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ:

رجل رائع – كريستيان إيركسين

النجم الدنماركي غاب كثيرًا ليعود في أفضل حالاته أمام ارسنال، وبعيدًا عن هدفه الأول في المباراة استحق إيركسين أن يحظى بلقب اللاعب الأفضل في المواجهة.

تمريراته كانت حاسمة ومميزة في قلب دفاع أرسنال وصنع أكثر من فرصة للتسجيل لزملائه، بالإضافة لتمركزه الرائع في كرة الهدف الأول التي فتحت الطريق لتوتنهام بالتقدم.

وعلى الجانب الدفاعي قدم إيركسين الكثير خاصة في الشوط الثاني عندما تراجع فريقه بشكل واضح وكثف أرسنال من محاولاته لتسجيل الهدف الثاني.

رجل مخيب – سوكراتيس باباستاثوبولوس

أكثر من لاعب في كلا الفريقين يستحق التواجد في القائمة المختصرة لأسوأ لاعب في المباراة لكن دعونا نختصرها بشكل أكبر ونرى من الأسوأ فيهم على الاطلاق.

سوكراتيس لم يكن في أفضل أحواله هذه الجولة كما كان منذ انطلاق الموسم، ولم يقدم الكثير من أجل الحفاظ على شباك فريقه على أرضه ووسط جماهيره.

ولو تم تحميل لينو جزءًا من الهدف الأول فسوكراتيس يتحمل الجزء الأكبر بعدما كان يتقدم على محرز الكرة إيركسين وتركها له يودعها في شباك فريقه دون مضايقة.