رجل رائع - رجل مخيب | أتلتيكو مدريد × يوفنتوس

الأفضل والأسوأ في قمة أتلتيكو ويوفي بدوري الأبطال

تعرض فريق يوفنتوس لخسارة صادمة أمام نظيره الإسباني أتلتيكو مدريد، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

المدافع الأوروجوياني خوزيه خيمينيز سجل الهدف الأول لأتلتيكو، قبل أن يضيف زميله ومواطنه دييجو جودين الثاني.

رجل رائع - دييجو جودين

مرة أخرى يلعب الأوروجوياني دور القائد ببراعة شديدة، بالتصدي لهجوم يوفنتوس والخطورة القادمة من كريستيانو رونالدو.

لقطة الهدف الذي سجله جودين، جسدت المهارة والإضافة الهجومية التي يقدمها اللاعب في حالة تقدمه من مناطقه الدفاعية.

الزاوية التي أحرز منها الأوروجوياني الهدف الثاني، تبدو دليلاً جديداً على أن جودين ليس مجرد مدافع.

رجل مخيب - باولو ديبالا

كعادة المباريات الكبيرة يجب ظهور كبار النجوم من أجل صناعة الفارق، الحالة لم تكن كذلك مع ديبالا بمواجهة الليلة.

الأرجنتيني غاب تماماً عن الصورة، ولم يوفر الدعم الكافي لرونالدو وظهر تائهاً أمام دفاع أتلتيكو الحصين.