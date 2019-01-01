رجل رائع - رجل مخيب | أتلتيكو مدريد × ريال مدريد

وإليكم رجل رائع وآخر مخيب من قمة واندا ميتروبوليتانو.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح ريال مدريد في مواصلة مسيرته المميزة في الفترة الأخيرة، وضرب أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد، بالجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

حقق الملكي الفوز على الروخيبلانكوس بثلاثة أهداف مقابل هدف، والفوز الأول بعد 4 مواجهات مع القطب الأخر من العاصمة انتهت جميعها بالتعادل.

فوز أعاد ريال مدريد لمركز الثاني وقربه من صراع الصدارة مع برشلونة بشكل مؤقت.

🕒 نهاية ديربي مدريد ولكن مهلاً عشاق إسبانيا لدينا إحصائية مهمة بالنسبة لكم 👇



⚪️🔴 آخر مرة يُحرز فيها ريال مدريد 3⃣ أهداف أمام أتلتيكو مدريد كانت في نوفمبر 2016 (كريستيانو رونالدو وقتها أحرز الهاتريك ). pic.twitter.com/PLCCOKy5GA — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

وإليكم رجل رائع وآخر مخيب من قمة واندا ميتروبوليتانو.

رجل رائع – كاسيميرو

متوسط الميدان البرازيلي، أثبت قوته في خط وسط ريال مدريد، وأنه العنصر الذي لا غنى عنه في كتيبة الملكي.

هدف على الطريقة البرازيلية، هو الأسرع في شباك أتلتيكو مدريد الموسم الحالي، بمقصية رائعة كانت تسديدته الوحيدة على المرمى لتمهد لريال مدريد الفوز الكبير.

هدف كاسيميرو الرائع 🔥 pic.twitter.com/WXLjG8FYwV — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

نسبة تمريرات صحيحة وصلت إلى 87.9%، بالإضافة إلى استخلاص الكرة 5 مرات ليكون الأكثر في اللقاء من لاعبي الفريقين.

كما استعاد الكرة لزملائه في 11 مرة، أكثر من الجميع وحصل على خطأ لصالحه مقابل 3 أخطاء ارتكبها.

رجل مخيب – توماس بارتي

يستحق متوسط الميدان الغاني، أن يكون أسوأ لاعب في المباراة من كلا الفريقين، حتى من قبل الطرد الذي تعرض له في الدقيقة 80.

نسبة تمريرات وصلت إلى 69% ليكون من ضمن الأفضل في اللقاء، استخلص الكرة مرتين فقط، وكرر خطأه في ليتعرض للطرد في وقت زملائه في أمس الحاجة لقدارته البدنية في متوسط الميدان.

وعلى الرغم من صناعته لفرصة محققة للتسجيل، إلا أنه فقد الكرة في 17 موقف لتؤكد عن سوء أداء الغاني في مواجهة اليوم.