رجل رائع ورجل مخيب | أتالانتا وميلان

من تألق ومن خيب الآمال؟

نجح أتالانتا في اكتساح ضيفه ميلان، وفاز عليه بنتيجة خمسة أهداف نظيفة، وذلك لحساب لقاءات الجولة السابعة عشر من السيري آ مساء الأحد.

وتألق لاعبو النيراتزوري الصغير بقمصانهم الخضراء على أرضية ميدانه، بينما مرة أخرى ظهر ميلان بشكل باهت، فمن كان الأفضل ومن كان الأسوأ.

رجل رائع - بابو جوميز

جميع لاعبو أتالانتا، وخصوصاً هؤلاء بالشق الهجومي، قدموا عرضاً مميزاً أمام الروسونيري، ولكن القائد الأرجنتيني كان الأبرز في ملعب "أتليتي دي أتزوري".

افتتح التسجيل لفريقه بهدف رائع بعد دقائق من بداية المباراة، وكون ثنائية مميزة مع السلوفيني يوسيب إليشيتش أرقت دفاعات ميلان، كما صنع خامس الأهداف لموريل.

ربما يكون إليشيتش هو الأبرز بهدفيه وتعدد محاولاته، ولكن العقل المدبر الحقيقي لأبناء جاسبيريني يبقى هو القصير المكير الأرجنتيني.

رجل مخيب - سوسو

مرة أخرى يخيب الإسباني الآمال، ويعطي الجمهور الغاضب سبباً جديداً لمهاجمته في ظل المستويات الباهتة التي يقدمها منذ بداية الموسم الجاري.

منذ الدقائق الأولى وسوسو بدا خارج الموضوع بتمريراته الخاطئة وعرضياته غير الدقيقة، بالإضافة لضعف مشاركته الدفاعية، رغم كونه يعد النحم الأبرز في تشكيل الروسونيري.

ميلان ككل كان خارج الخدمة في بيرجامو مساء الأحد، ولكن الجناح الإسباني أعطى إدارته سبباً جديداً ربما لعرضه للبيع حتى هذا الشتاء.