رجل رائع - رجل مخيب| آرسنال × مانشستر يونايتد

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في قمة الأسبوع 30 للبريميرليج..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب آرسنال على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع 30 للبريميرليج.

سجل جرانيت تشاكا وبيير ايميريك أوباميانج "ركلة جزاء" هدفي الجانرز، وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ

رجل رائع - آرون رامسي

قدم ألكساندر لاكازيت مباراة كبيرة، سجل جرانيت تشاكا هدفاً رائعاً، ولكن فيما يتعلق بمباراة لم يكن آرسنال طرفها الأفضل، كان دور الويلزي الدفاعي كبيراً.

رامسي حاول التدخل في 8 مناسبات، أفلتت منه واحدة فقط ليستخلص بقية السبعة.

رجل مخيب - ديفيد دي خيا

الحارس الإسباني العملاق قدم مباراة مخزية للغاية، بتلقيه هذا الهدف الأول ثم تسببه بركلة الجزاء التي أسفر عنها الثاني.

حارس مثل دي خيا عادةً ما يُطالب بأكثر مما يقدمه الحراس العاديين، وهذا ما لم يحدث.