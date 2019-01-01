رجل رائع_رجل مخيب | مانشستر سيتي وولفرهامبتون

تعرف على الرجل الرائع والمخيب في مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي..

فشل مانشستر سيتي في الحفاظ على تقدمه أمام ولفرهامبتون، وهُزِم بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

السيتي خاض المباراة من أولها بعشرة لاعبين بعد طرد الحارس إيديرسون مبكرًا، ورغم تقدمه بهدفين رحيم ستيرلينج لكن التراجع في آخر الشوط الثاني صعّب الأمور كثيرًا على كتيبة بيب جوارديولا.

الآن نتعرف سويًا على الرجل الرائع والمخيب في المباراة..

دي بروين يتربع على عرش صدارة "صانعي الأهداف" في أوروبا

رجل رائع: أداما تراوري - ولفرهامبتون

مباراة كبيرة جديدة من تراوري، حيث كان المصدر الأول للخطورة طوال أحداث المباراة، فباختراقاته المميزة وسرعته وقوته البدنية العالية كان كابوسًا لدفاعات السيتي.

ماذا يمكن أن يثبت مدى قيمة ومعدن اللاعب سوى عبقريته في تسديدة الهدف الأول وقوته في استخلاص الهدف الكرة من ميندي في الهدف الثاني، لقد منح فريقه نقطة مستحقة تمامًا بالأداء الرائع الذي ظهر عليه.

أيضًا الإشادة واجبة بالمستوى الذي قدمه رحيم ستيرلينج ودوره الكبير في المباراة، وبالطبع الأمر ذاته لهجوم ولفرهامبتون كله، وإن تراوري لكان الأكثر لمعانًا فقط ليس إلا.

رجل مخيب: بنيامين ميندي - مانشستر سيتي

الخطورة كلها لولفرهامبتون أتت من الجبهة اليسرى التي كان فيها ميندي، والذي كان مخيبًا للآمال للغاية بأداء متواضع كان فيه ثغرة دفاعية واضحة.

ميندي أخطأ الخطأ الذي قلب المباراة رأسًا على عقب، فمن غير المعقول ألا يستطيع أن يشتت كرة سهلة ويمنحها ببساطة لتراوري ليضع هدف التعديل بهذه الصورة على الإطلاق.

مانشستر سيتي ككل كان سيئًا وتأثر بطرد إيديرسون، والذي يستحق يتناصف لقب الرجل المخيب مع ميندي على سوء قراره وتهوره المبالغ في كرة كان من الممكن تجنبها بقليل من التأني.