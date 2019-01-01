رجل رائع_رجل مخيب | ريال مدريد وأتليتك بلباو

الأفضل والأسوأ في مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو

تعادل ريال مدريد مع أتليتك بلباو سلبياً في الجولة الـ 18 من الليجا الإسبانية، ليواصل الفريق الملكي سلسلة التعادلات في الفترة الأخيرة.

بالرغم من سيطرة ريال مدريد على مجريات المباراة، إلا أنه فشل في ترجمة تلك الخطورة إلى هدف يحصل به على نقاط المباراة.

ريال مدريد يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع أتليتك بلباو

نستعرض معاً في التقرير التالي، الأفضل والأسوأ في المباراة.

رجل رائع أوناي سيمون

حارس أتليتك بلباو، قدم مباراة كبيرة وكان له دوراً كبيراً في حصول فريقه على نقطة من قلب سنتياجو برنابيو.

الحارس صاحب الـ 22 عاماً، تصدى للعديد من الفرص المحققة من لاعبي ريال مدريد، وأحبط أكثر من هجمة لعل أكثرها خطورة انفراد بنزيما في الشوط الأول.

ونجح الحارس الإسباني في التصدي لـ 8 كرات في إجمالي المباراة، قادت فريقه للنقطة الـ 28 في جدول الترتيب.

رجل مخيب كينان كودرو

مهاجم أتليتك بلباو، كان بعيداً عن مستواه في مباراة الليلة، ولم يظهر بالشكل المنتظر منه في ظل اعتماد فريقه على الهجمات المرتدة.

وبسبب سرحان اللاعب في الشوط الأول، سقط في مصيدة التسلل بعد هجمة منظمة من فريقه انتهت بهدف لكنه ألغي بسبب التسلل.