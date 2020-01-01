رجل رائع_رجل مخيب | ريال مدريد وريال سوسيداد

تعرف على الرجل الرائع والمخيب في مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد..

خرج ريال مدريد من الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة المفاجئة على يد ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدفين بالسانتياجو برنابيو.

ويبدو أن بطولة كوبا ديل ري ستظل هي عقدة زين الدين زيدان، مدرب الريال، فهذه هي المرة الرابعة التي يعجز فيها عن التتويج باللقب، ليظل الوصول لربع النهائي هو أفضل نتيجة حققها المدرب الفرنسي في فترتيه بمدريد.

غرناطة وميراندس حسما تأهلمها إلى الدور نصف النهائي، بينما سيلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو خلال دقائق قليلة لتحديد من يرافقهما مع سوسيداد.

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الآن نتعرف سويًا على الرجل الرائع والمخيب لهذه المباراة..

رجل رائع: مارتن أوديجارد - ريال سوسيداد

مباراة كبيرة للغاية برهن بها أوديجارد أن مستقبل منتصف ميدان ريال مدريد في آمان حقًا، تمريرات رائعة وتحركات أكثر روعة، ناهيك عن فطنته الشديدة داخل أرض الملعب.

ربما كان الدولي النرويجي محظوظًا بخطأ أريولا الذي أتى منه هدفه، لكنه كان يستحق أن يكلل المجهودات المميزة التي قدمها بهدفٍ بكل حال من الأحوال.

لقد كان أوديجارد النقطة المضيئة في متوسط ميدان بيتيس، مباراة كبيرة منه كان رجلها الأول، ولا يجب الإغفال عن ألكسندر إسحاق الذي أحرز هدفين وكان مميزًا للغاية أيضًا.

رجل مخيب: أريولا - ريال مدريد

اللعب في ريال مدريد دائمًا أمر صعب بسبب كثرة الضغوط، مسؤولية كبيرة على عاتق من يحمي العرين، والأكيد أن أريولا لم يكن على القدر الكافي من المسؤولية للقيام بذلك.

خطأ فادح في الشوط الأول فتح الأبواب أمام سوسيداد للتقدم وتقديم مباراة كبيرة، ثم أنهى على آمال فريقه بعد قدرته على التصدي للهدف الرابع رغم أن الكرة كانت بين يديه.

بدا واضحًا اهتزاز الحارس الفرنسي، وبدا افتقاد الريال لحارسه تيبو كورتوا أكثر وضوحًا، فالبلجيكي كان يُنقذ الملكي في اللحظات الصعبة دومًا، تمامًا عكس ما فعله أريولا الذي صعّب من مهمة فريقه اليوم.