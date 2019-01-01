رجل رائع_رجل مخيب | توتنهام وبورنموث

تعرف على الرجل الرائع والمخيب في مباراة توتنهام وبورنموث..

واصل توتنهام صحوته منذ وصول مدربه الجديد، جوزيه مورينيو، وحقق انتصارًا جديدًا على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت على ملعب توتنهام ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنهام قدّم مباراة كبيرة وكان بمقدوره الانتصار بنتيجة عريضة لولا تألق حارس بورنموث وسوء توفيق لاعبي السبيرز من جهة أخرى.

الآن نتعرف سويًا على الرجل الرائع والمخيب لهذه المباراة..

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رجل رائع: ديلي آلي - توتنهام

مباراة كبيرة من ديلي آلي كللها بهدفين رائعين، أهم ما ميّز الدولي الإنجليزي اليوم كانت التحركات التي أقل ما توصف بالعبقرية والتي فتحت أبواب دفاعات بورنموث بسهولة شديدة.

في الوقت نفسه فإن آلي ظل العنصر الأخطر طوال الـ90 دقيقة للسبيرز بتمريراته الذكية واستغلاله للمساحات الشاسعة في دفاع الضيوف.

يجب أيضًا الإشارة إلى أن هيونج مين سون قدّم مباراة مميزة للغاية، وكذلك موسى سيسوكو الذي أبدع في مركزين، ولكن يظل آلي هو اللاعب الأكثر بروزًا في كتيبة جوزيه مورينيو.

رجل مخيب: كالوم ويلسون - بورنموث

على الرغم من كونه القطعة الأقوى في هجوم بورنموث في السنوات الأخيرة، لكنه قدّم مباراة مخيبة للآمال كثيرًا، وكان نقطة ضعف واضحة في هجوم كتيبة إيدي هاو.

بطيء وتحركاته لم تكن بالجيدة على الإطلاق، كان توبي ألدرفايرلد مسيطرًا عليه بنسبة 100%، بالتبعية كان هجوم بورنموث غائب رغم البداية الجيدة في المباراة.

يمكن أن يكون ويلسون هو الرجل المخيب عن جدارة، ويمكن الإشارة أيضًا إلى المستوى السيئ الذي كان عليه ناثان آكي وفريزر من بورنموث أيضًا.