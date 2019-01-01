رجل رائع_رجل مخيب | تشيلسي وبورنموث

تعرف على الرجل الرائع والرجل المخيب في مباراة تشيلسي وبورنموث بالدوري الإنجليزي..

هزيمة مفاجئة تلقاها تشيلسي على يد بورنموث بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الستامفورد بريدج في إطار الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

لم يقدم تشيلسي مباراة جيدة، وكان الأداء سلبيًا للغاية من قبل كتيبة فرانك لامبارد، في الوقت الذي أبدع فيه الضيوف وقدموا مباراة كبيرة جعلتهم يستحقون الثلاث نقاط.

الآن نتعرف على الرجل الرائع والمخيب لهذه المباراة..

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رجل رائع: آرون رامسدالي - بورنموث

مباراة مميزة للغاية من حارس بورنموث والذي زاد عن مرماه بكل بسالة، وكان الرجل الأبرز على الإطلاق اليوم، فربما هو السبب الرئيسي في هذا الانتصار التاريخي لفريقه.

تصدى صاحب الـ21 عامًا لوابل من الفرص التي أُتيحت لتشيلسي، ومنهم فرص لا يمكن أن تصد من الأساس، ليمنح فريقه فرصة الفوز بالإبقاء على التعادل السلبي طوال الـ84 دقيقة نتيجة لتألقه.

حتى بعد الهدف زاد عن مرماه بتألق شديد، ليصير هو رجل المباراة الأول عن جدارة واستحقاق.

رجل مخيب: كريستيان بوليسيتش - تشيلسي

مباراة تعيسة للغاية من الدولي الأمريكي الذي كان بمثابة الحاضر الغائب في هذه المباراة، وكأن بوليسيتش عاد لأدائه السلبي جدًا في بداية الموسم.

الكثير من التمريرات الخاطئة والفردية الزائدة عن الحد، عوامل جعلت لامبارد يُقرر أن يخرجه مع بداية الشوط الثاني، فلا يعقل أن يحتاج فريق للفوز ويكون هذا هو نجمه أو من من المفرتض أن يصنع الفارق.

تامي أبراهام هو الآخر كان سيئًا للغاية، لكن مستوى بوليسيتش كان مخيبًا بصورة لم تكن متوقعة لا سيما وبعد تألقه الكبير في الأسابيع الماضية.