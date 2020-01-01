رجل رائع_رجل مخيب | برشلونة وأتلتيكو مدريد

تعرف على الرجل الرائع والمخيب لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني..

مباراة مثيرة للغاية على ملعب الجوهرة المشعة، استطاع خلالها أتلتيكو مدريد أن يعود من بعيد ويحقق انتصارًا غاليًا يصل به إلى نهائي كأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة.

وعلى الرغم من أن البرسا تقدم وأحرز هدفين عززهما بثالث لكن تقنية الفيديو ألغته، إلا أنه تراجع بصورة غريبة ومنح الأتليتي هدفين أنهيا على حلم البرسا بالمحافظة على لقبه.

الآن نتعرف سويًا على الرجل الرائع والمخيب لهذه المباراة..

رجل رائع: آنخيل كوريا - أتلتيكو مدريد

قدّم آنخيل كوريا مردودًا عظيمًا وبالتحديد في آخر دقائق الشوط الثاني، وكان المتسبب الرئيسي في الانتصار بتحركاته الذكية وسرعته الفائقة التي كانت كابوسًا لدفاع برشلونة.

استغل كوريا المعاناة في دفاعات برشلونة، هرب بمهارة رفيعة، وبذكاء ملعب ودهاء شديد استطاع أن ينفرد بنيتو ووضع الهدف الثالث بنجاح.

ميسي كان متألقًا أيضًا طوال المباراة، لكن النتيجة وسير المباراة تُحتم أن نضع كوريا كرجل المباراة الأول، فهو السبب الأول في وصول الروخيبلانكوس للنهائي بالفعل.

الأمر لم يتعلق بالهدف، بل إن كوريا كان مصدر الخطورة الأول للأتليتي في الشوط الثاني، والأمر نفسه لفيتولو أيضًا.

رجل مخيب: جيرارد بيكيه - برشلونة

من الغريب رؤية برشلونة بهذا السوء الدفاعي، لقد كانت دفاعات برشلونة مفتوحة على مصرعيها بصورة غير مفهومة، وتحديدًا من ناحية بيكيه.

الهدف الثالث وكذلك ركلة الجزاء التي أدت للهدف الثاني أتت بصورة مباشرة من جهة بيكيه الذي اندفع بصورة غريبة ونسيّ واجبات مركزه، ليكون الرجل الأسوأ عن جدارة.