رب ضارة نافعة.. اعتزال أجويرو يمنح برشلونة فرصة قيد توريس، وتضحيات من اللاعب!

رغم الأزمة المالية التي يعانيها برشلونة، إلا أن بعض المخارج قد تشكلت أمام إدارة جوان لابورتا ستسمح بإنهاء صفقة فيران توريس من مانشستر سيتي في وقت قريب، وهو نبأ سعيد للغاية بالنسبة لجماهير النادي الكتالوني.

واتفق برشلونة مع إدارة سيتي على شراء عقد الدولي الإسباني نظير 55 مليون يورو بجانب 10 ملايين أخرى كإضافات، مع تحصل توريس على راتب سنوي يقدر بـ11 مليون يورو.

الخوف كان يحدو الجميع حول إمكانية قيد توريس، فبرشلونة لا يمكنه تقريبًا القيد بسبب قانون اللعب المالي النظيف المفروض من رابطة الدوري الإسباني، غير أن صحيفة "ماركا" كشفت خطة البلوجرانا لإنهاء هذه القصة.

في البداية، سيمنح رحيل سيرخيو أجويرو عن البرسا للاعتزال هامشًا بسيطًا لإدراج فيران توريس، باستغلال أن الصفقة الثانية الشتوية، داني ألفيش، لن تتقاضى سوى 100 ألف يورو سنويًا.

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يُضاف إلى ذلك رحيل يوسف دمير المتوقع مع انطلاق الميركاتو الشتوي، ومع التخلص من الدولي النمساوي حتى وإن كان راتبه ليس كبيرًا، يصبح قيد توريس واردًا.

هذا إلى جانب أن برشلونة يعمل على بعض عقود الرعاية في الفترة الحالية، وبالتبعية زيادة مصادر دخل البرسا وعدم الابتعاد كثيرًا عن قواعد اللعب المالي النظيف.

أما راتب صاحب الـ22 عامًا، فصحيح أنه 11 مليون يورو، ولكن للالتزام القانوني، سيضحي بنصفه في الفترة المتبقية من هذا الموسم، ليتقاضى فقط 5.5 مليون يورو ويتماشى مع الوضع الاقتصادي في كامب نو.

الجدير بالذكر أن توريس لن يظهر مع برشلونة قبل 15 يناير المقبل، والسبب في ذلك ليس القيد، بل الإصابة التي يتعافى منها منذ أكتوبر الماضي.