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أكد الدولي الهولندي السابق رافاييل فان دير فارت مجددًا الإمكانات الهائلة التي يراها في دونيل مالين، نجم دورتموند السابق المتألق مع روما.

قال فان دير فارت في برنامج «روندو» على قناة زيجو سبورت الهولندية: «لطالما قلت إن مالين يملك القدرة على بلوغ مستوى كيليان مبابي، لكن ذلك لا يظهر دائمًا». وجاء حديثه بينما ناقش البرنامج أهداف مالين الأربعة في فوز روما 5-1 في بارما نهاية الأسبوع الماضي ضمن الدوري الإيطالي.

وأضاف فان دير فارت: «لا أخجل من قول ذلك. وربما يضحك الناس عليّ بسببه. لكنني أؤمن حقًا بأنه يستطيع بلوغ مستوى مبابي»، مقارنًا مجددًا إمكانات مالين بإمكانات نجم ريال مدريد الفرنسي، الذي حل ثانيًا بفارق ضئيل للغاية خلف هاري كين، لاعب بايرن ميونخ والفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026.

دونيل مالين «أكثر استرخاءً قليلًا من الناحية الذهنية» مقارنة بمبابي

وأضاف فان دير فارت، أسطورة أياكس، أن مالين «أكثر استرخاءً قليلًا من الناحية الذهنية» مقارنة بمبابي، مازحًا: «بعد تلك الأهداف الأربعة، سيأخذ راحة في المباراتين المقبلتين». وقال إن مالين «يجب عليه قطعًا التخلص» من هذا الميل إلى التراخي إذا أراد بلوغ مكانة نجم ريال مدريد.

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انضم مالين إلى فرق الناشئين في آرسنال قادمًا من أياكس وهو موهبة بعمر 16 عامًا، ولعب مع بوروسيا دورتموند من صيف 2021 حتى يناير 2025. ثم غادر المهاجم دورتموند إلى أستون فيلا، لكنه لم يكن سعيدًا هناك. واعتمد عليه فيلا بديلًا في معظم الأحيان، فغادر برمنغهام بعد عام واحد فقط.

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ثم انضم مالين إلى روما في بداية العام، وهي خطوة حققت نجاحًا كبيرًا للطرفين. وبلغ الدولي الهولندي قمة مستواه منذ بدايته في إيطاليا، وأصبح هدافًا يمكن الاعتماد عليه. وبعدما كان يلعب سابقًا في الغالب على أحد الجناحين، بات مالين يشغل مركز المهاجم الصريح تحت قيادة مدرب روما جيان بييرو جاسبريني، الذي يستفيد من نقاط قوته على أكمل وجه.

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سجل اللاعب البالغ 27 عامًا بالفعل 16 هدفًا وقدم خمس تمريرات حاسمة في 15 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم. وتضعه أهدافه الـ12 في الدوري على رأس قائمة هدافي الدوري الإيطالي. وسجل مالين الآن 26 هدفًا في الدوري الإيطالي خلال السنة التقويمية 2026، ليصبح أول لاعب من روما يتجاوز 25 هدفًا في الدوري خلال سنة تقويمية منذ 66 عامًا، حين سجل بيدرو مانفريديني 26 هدفًا أيضًا في 1960. ويمتد عقد مالين مع روما حتى 2030، بعدما انضم إليه نهائيًا الصيف الماضي مقابل مبلغ إجمالي قدره 27 مليون يورو عقب فترة إعارة.

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فان دير فارت انتقد مالين سابقًا لعدم استغلال إمكاناته

سبق لفان دير فارت أن حث مالين علنًا على تحقيق إمكاناته. ففي ربيع 2024، عندما كان مالين لا يزال في دورتموند ويمر بفترة تألق لافتة، قال فان دير فارت: «أرى فيه حقًا موهبة هائلة». وأضاف أنه يود أن يسأل المهاجم: «هل تريد أن تصبح أفضل لاعب في العالم؟». وأبدى فان دير فارت حماسه لما يملكه مالين من مقومات لتحقيق ذلك، لكنه قال إنه يفتقر أحيانًا إلى العقلية اللازمة، وإنه بعيد عن استغلال قدراته على أكمل وجه.

واشتكى فان دير فارت قائلًا: «أرى فيه إمكانات لا يملكها أحد غيره. أود أن أمسكه من حلقه. يزعجني أنه لا يستغل كل ما لديه». وبعد ذلك بوقت قصير، سُئل مالين عن تلك التصريحات في مؤتمر صحفي قبل إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام فريقه السابق آيندهوفن في مارس 2024. واعترض خصوصًا على التلميح إلى أن الكسل يعيق تقدمه.

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وقال مالين عن نجم هامبورغ السابق: «هو لا يعرفني. لا يرى ما أفعله في المنزل، ولا مقدار الجهد الذي أبذله. لكل شخص رأيه في ذلك».