رباعي عربي في اختيارات الاتحاد الآسيوي للاعب الأفضل بدور المجموعات

شهدت القائمة التي تم طرحها تواجد 4 لاعبين من منتخبات عربية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

فتح الحساب الرسمي بطولة كأس آسيا 2019 الباب للجماهير من أجل اختيار اللاعب الأفضل في دور مجموعات البطولة الذي أنتهى أول أمس.

وشهدت القائمة التي تم طرحها تواجد 4 لاعبين من منتخبات عربية، وبالتحديد من منتخبات السعودية وقطر والعراق والأردن.

وتواجد سالم الدوسري قائد الأخضر السعودي في هذه القائمة رفقة كل من المعز علي هداف البطولة برصيد 7 أهداف مهاجم المنتخب القطري، مهند علي نجم المنتخب العراقي، وأخيراً ياسين البخيت لاعب الأردن. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وقال الحساب الرسمي للبطولة عبر "تويتر" : "العديد من اللاعبين أبهرونا في مرحلة المجموعات! ولكن جائزة أفضل لاعب لتلك المرحلة سيحصل عليها لاعب واحد"، لتكشف عن المرشحين من أجل تصويت الجماهير.

💯 العديد من اللاعبين أبهرونا في مرحلة المجموعات! ولكن جائزة أفضل لاعب لتلك المرحلة سيحصل عليها لاعب واحد!



🇸🇦 لاعب @SaudiNT @salem_d29

🇶🇦 لاعب @QFA @Moezali_

🇮🇶 لاعب @IRAQFA مهند علي

🇯🇴 لاعب @JordanFA ياسين البخيت



والعديد غيرهم! صوت هنا 👈 https://t.co/qMCrajgfqw pic.twitter.com/ssWQ8jwbY8 — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 19, 2019

وتنتظر جماهير الكرة الآسيوية مواجهات نارية في دور الــ16، حيث يلتقي المنتخب العماني أمام منتخب إيران، ويواجه الأخضر السعودي منتخب اليابان، وذلك ضمن أبرز المواجهات.