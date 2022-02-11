رباعي تشيلسي يستغلون كأس العالم لأداء الصلاة في مسجد زايد

قرر نجوم نادي تشيلسي الإنجليزي المسلمين، استغلال تواجد الفريق في الإمارات العربية المتحدة، من أجل أداء صلاة الجمعة.

ونجح تشيلسي في التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية المقام بالإمارات، بعد الفوز على الهلال السعودي بهدف دون رد سجله روميلو لوكاكو، ليواصل مشواره في البطولة.

الرباعي نجولو كانتي، حكيم زياش، أنطونيو روديجر ومالانج سار، قرروا استغلال هذه المناسبة لأداء الصلاة في مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي.

ومن جانبه قام روديجر بنشر صورة لهم جميعًا عبر حسابه على موقع "تويتر"، موجهًا رسالة إلى متابعيه من المسلمين.

Jumma Mubarak to all my Muslim brothers and sisters 🤲🏾🕌☪️ #AlwaysBelieve pic.twitter.com/wF86BWJG19 — Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) February 11, 2022

وقال المدافع الألماني:"جمعة مباركة لكل إخواني وأخواتي المسلمين في كل مكان".

وقام نادي تشيلسي الإنجليزي بنشر نفس الصورة التي جمعت رباعي البلوز ووصفهم بالإخوة تعليقًا على هذه المناسبة.

يذكر أن البلوز يلعبون ضد بالميراس البرازيلي، غدًا، السبت، في نهائي مونديال الأندية، طمحًا في الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخهم.

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