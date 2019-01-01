رباعي أياكس تحت رادار روما بعد الفوز على ريال مدريد
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
تواجد عددًا من كشافي نادي روما الإيطالي، في ملعب سانتياجو بيرنابيو أمس، من أجل متابعة عددٍ من لاعبي أياكس الهولندي، تمهيدًا للتعاقد مع أحدهم.
وكان أياكس قد حقق المفاجأة وأقصى حامل اللقب في النسخ الثلاثة الأخيرة، بالفوز 4-1 عقب الخسارة ذهاباً بنتيجة 2-1.
وحسب كالتشو ميركاتو الإيطالية، فأن كشافي روما تابعوا كل من دوشان تاديتيش، دوني فان بيك، ديفيد نيريس، نيكولاس تاجليافيكو.
جمعية فلورنتيو بيريز للرضع وحديثي البلوغ تُنهي موسمها مبكرًا، لكن هل تستطيع معرفة هوية "سيد معزة"😂؟ pic.twitter.com/PnsJ3gyCls— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 6, 2019
وسعى روما في الصيف الماضي لضم المغربي الموهوب حكيم زياش، والذي أضيف لهم بالأمس ومواطنه نصير المزاروي، على قائمة اللاعبين الذي يجب متابعتهم.
وسجل زياش هدفًا أمس، وكذلك نيريس، فيما صنع الصربي هدفين وسجل هدفًا، واكتفى فان دي بيك بصناعة هدف أياكس الثالث.
ويلتقي روما اليوم مع بورتو البرتغالي وعينه على التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.
هل تعمد راموس الغياب أمام أياكس لتصوير فيلم؟
وضم روما من أياكس الموسم الماضي، الهولندي الشاب، جاستن كلويفرت.