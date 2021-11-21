رباعية واتفورد تنهي مسيرة سولشاير.. يونايتد يعلن إقالة النرويجي

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميًا إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير من تدريب الفريق.

نتائج مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي استمرت في التراجع لدرجة أن الفريق تلقى أربع هزائم في آخر خمس مباريات.

وتعرض "الشياطين الحمر" لخسارة مذلة أمام واتفورد بنتيجة 4-1 في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، ليتراجع مانشستر يونايتد إلى المركز السابع في جدول الترتيب، مبتعدًا بفارق 12 نقطة عن تشيلسي المتصدر.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا مقتضبًا عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي جاء فيه: "مانشستر يونايتد يمكنه أن يؤكد رحيل أولي جونار سولشاير من منصبه كمدرب، شكرًا لك أولي على كل شيء".

ماذا قدم سولشاير مع مانشستر يونايتد؟

منذ تعيينه بشكل دائم في منصب المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، خاض "الشياطين الحمر" 149 مباراة تحت قيادة سولشاير في جميع المسابقات.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز في 78 مباراة، مقابل 38 هزيمة، والتعادل في 33 مناسبة.

فيما كان أبرز إنجازاته تحقيق المركز الثاني في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2020-21، بعد الخسارة أمام فياريال الإسباني بركلات الترجيح في المباراة النهائية.







