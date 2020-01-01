رايولا يفجرها .. سبب غريب دفع هالاند لرفض يوفنتوس

لماذا فشلت صفقة انتقال هالاند إلى يوفنتوس؟

كشف مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعبين، أنّ إرلينج هالاند، هداف بوروسيا دورتموند، رفض الانضمام إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي خلال سوق الانتقالات الماضية.

هالاند تألق مع سالزبورج النمساوي وقدّم مستويات مذهلة وبالأخص في دوري أبطال أوروبا مما جعله مطمعًا للعديد من الأندية الأوروبية.

وفي ظل اهتمام من برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وغيرها من الأندية، اختار هالاند تمثيل بوروسيا دورتموند.

المزيد من الفرق

وقال رايولا في تصريحات لصحيفة "ريبابليكا" الإيطالية: "يوفنتوس كان قريبًا من التعاقد مع هالاند، ولكن الصفقة لم تتم".

وتابع: "كانوا يرغبون في ضمه لأجل اللاعب مع فريق تحت 23 عامًا، وبالتالي رفض هالاند اللعب مع الرديف".

هالاند هو من سجل أول هدف في الدوريات الأوروبية الكبرى بعد عودة النشاط الرياضي في ألمانيا والذي توقف لشهرين بسبب جائحة كورونا.

وفي 12 مباراة فقط مع بوروسيا دورتموند، تمكن النرويجي من تسجيل 13 هدفًا ليصبح ثاني الهدافين في الفريق الألماني خلف جادون سانشو رغم انضمامه في يناير فقط.